la Repubblica – Panchina Napoli: Pioli e Italiano in pole per sostituire Calzona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della panchina del Napoli. I profili più gettonati, al momento, sono quelli di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, da non escludere possibili sorprese come Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio: “La pellicola sullo scudetto del Napoli ha già fatto registrare al debutto un considerevole record di incassi e De Laurentiis (che aveva appena chiesto ai sostenitori azzurri di diventare aziendalisti) ha adesso un motivo in più per essere all’altezza di un pubblico così fedele e appassionato.

Il presidente ha già virtualmente voltato pagina — “Non parliamo più di questa stagione” — e sta lavorando per il futuro, concentrandosi sulla scelta del nuovo allenatore (volata tra Pioli e Italiano, con Antonio Conte, Domenico Tedesco e Gian Piero Gasperini sullo sfondo) e sul mercato?“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Panchina Napoli: Pioli il favorito, pronto un progetto di tre anni

Chelsea su Osimhen, Lukaku potrebbe inserirsi nella trattativa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi