Corriere dello Sport – Lindstrom per sostituire Kvaratskhelia: è l’uomo del mistero

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sulle scelta di puntare su Lindstrom da parte di Francesco Calzona, in vista della sfida contro l’Udinese: “Insomma, sarà una notte diversamente importante per il Napoli. Sofferente, decimato, senza Kvara e Raspadori e improvvisamente aggrappato a lui: Lindstrom, l’ uomo del mistero. La freccia sinistra del tridente con Osi e Politano. L’acquisto più ricco di un’estate fa: 25 milioni di euro. Boom.

Ma il colpo è rimasto in canna: finora, in campionato, il danese ha giocato dal primo minuto soltanto una volta; due contando anche la Coppa Italia, per altro l’ultima: correva ancora l’anno 2023. Di lui si è scoperto poco o nulla, se non che nessuno dei tre allenatori gli ha mai dato veramente fiducia. Ma oggi sostituirà Kvaratskhelia, responsabilità non da poco, e la vita è strana e il futuro dietro l’angolo: magari, il Napoli, scoprirà un lembo di futuro. Scusate il ritardo”.

