Roma-Napoli, terreno di gioco sotto osservazione

Roma-Napoli si giocherà allo Stadio Olimpico della Capitale, il terreno di gioco sarebbe però sotto osservazione.

Nella giornata di oggi il terreno di gioco dello Stadio Olimpico, scenario in cui si svolgerà il match tra Roma e Napoli, sarà attentamente visionato.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Oggi l’agronomo della Lega Calcio Castelli visionerà le condizioni del terreno di gioco dopo le polemiche di Sarri nel post-partita di Lazio-Udinese. Quello di Anguissa sarebbe un recupero prezioso, assicura forza, fisicità, impatto nei duelli, pulizia nel palleggio, equilibrio nella tenuta del campo. Se non ce la farà, è pronto Ndombele che sta crescendo sotto il profilo del ritmo, dallo scorso aprile, quando con il Lione arrivò ai quarti di Europa League, non veniva coinvolto in varie gare ravvicinate, contro Cremonese, Ajax e Bologna ha accumulato 168 minuti. Domenica si è rivisto in campo anche Demme, che davanti alla difesa ha gestito il pallone con ordine e intelligenza e può essere una soluzione valida per far rifiatare Lobotka.”

Fonte foto: Instagram, @officialasroma

