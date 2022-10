SSC Napoli, il report della seduta di allenamento

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna in vista della sfida contro la Roma.

Il Napoli è tornato in campo ed ha effettuato la seduta di allenamento in vista della sfida contro la Roma. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti oggi dopo la vittoria contro il Bologna e la SSC Napoli ha reso noto tutto ciò che è accaduto al Konami Training Center di Castel Volturno.

Ecco quanto pubblicato:

“Dopo il successo sul Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

📌 Report allenamento https://t.co/tXGHJ5XEk3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 19, 2022

“Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Roma-Napoli, terreno di gioco sotto osservazione

Napoli, Spalletti è tra i 30 migliori allenatori d’Europa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crollo Università Cagliari, nessuno trovato sotto le macerie