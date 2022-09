Papa Francesco: “Penso che dai napoletani ci sono tante cose da imparare. Su Maradona…“

Papa Francesco elogia Napoli e i napoletani durante una intervista per i 130 anni de Il Mattino

Papa Francesco ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, in cui ha voluto elogiare la bellezza della città di Napoli. Il pontefice si è soffermato a parlare anche di Maradona. Ecco le sue parole:

“Buenos Aires è la città in cui sono nato. Conosco la sua bellezza e i suoi problemi. È vero che Napoli può ricordare qualcosa di lei. Ma sono città diverse. È vero anche che l’estro di Maradona può rappresentare in qualche modo l’estro collettivo di queste due città del Sud. La creatività. Il saper guardare oltre. L’importante è sempre che l’estro non sia mai fine a se stesso, ma sia sempre rivolto a un buon fine. L’allegria. Il pensare positivo. La resilienza. La generosità. Sono queste le doti di Napoli che ammiro di più. Insieme alla capacità di vedere davvero i poveri, di guardarli negli occhi e di non restare indifferenti. Penso che dai napoletani ci sono tante cose da imparare. La malavita non e’ solo un problema di Napoli. Per me il vero volto di Napoli e’ un altro”

Fonte foto: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini sul VAR: “Gli arbitri devono spiegare le loro decisioni”

Napoli favorito sul Milan, c’è un dato da non sottovalutare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: altri 3 sbarchi a Lampedusa, hotspot al collasso