Parma, Maresca: “Faremo qualcosa sul mercato, Tutino? Ci stiamo lavorando”

L’allenatore del Parma conferma che il club è sulle tracce dell’attaccante di proprietà del Napoli

Dopo la sconfitta del Parma per 3-0 nell’amichevole contro il Sassuolo ha parlato Enzo Maresca, allenatore dei ducali. Il tecnico ha parlato di calciomercato, soffermandosi sulla trattativa con il Napoli per Gennaro Tutino.

Queste le sue parole:

“Mercato? Qualcosa faremo perché ce n’è bisogno. Non so il numero, ma qualcuno arriverà per completare quella che è l’idea generale“. “A che punto siamo per Tutino? Questo non te lo so dire, so che ci si sta lavorando ma non ti so dire a che punto siamo“

