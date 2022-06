Gennaro Gattuso vuole Demme per il suo Valencia

Il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, , è intervenuto facendo un focus sul futuro di Demme. Queste le sue parole:

“Il centrocampista è in cima alla lista di Gennaro Gattuso per il suo Valencia. Il costo del calciatore è di circa otto, nove milioni di euro. Il calciatore ex Lipsia è fortemente tentato anche perché stima il mister, i due hanno un grande rapporto”.