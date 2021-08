Pedullà: “Petagna verso la Samp, non verrà sostituito vista la permanenza di Ounas”

Dopo aver regalato i tre punti agli azzurri nella gara di ieri contro il Genoa, Andrea Petagna pare essere vicinissimo ai saluti

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha rivelato tramite il suo sito ufficiale che Andrea Petagna è diretto verso la Sampdoria, il Napoli avrebbe deciso di liberarlo e ora il suo arrivo in blucerchiato dovrebbe essere solo questione di tempo.

Questo è quanto si legge:

“Petagna, in questi minuti il Napoli ha ormai deciso di liberarlo per la Sampdoria. Una scelta ormai fatta, senza aspettare le prossime ore. Petagna non verrà sostituito perché non mancano le soluzioni offensive e perché soprattutto Ounas – accostato a tanti club – resterà. Intanto, D’Aversa aspetta Petagna”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli: niente trasferte all’estero per i tifosi, la UEFA lo sconsiglia

Calciomercato Napoli, Del Genio: “Ho letto una notizia assurda”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi