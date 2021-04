Pedullà sul mercato del Napoli: “Tre cessioni sono state bloccate”

Alfredo Pedullà è intervenuto a “Ne parliamo lunedì”, trasmissione in onda su canale 8, per parlare del mercato del Napoli.

Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato delle ultime mosse riguardo il mercato del Napoli. L’esperto di mercato si è soffermato in particolare su alcune cessioni che la Società ha deciso di bloccare.

“Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Hirving Lozano resteranno non andranno via a prescindere dalle ipotetiche offerte che arriveranno e alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tutti e tre sono fondamentali per la squadra azzurra. Riguardo Gennaro Gattuso ci sono: l’allenatore ha rifiutato la Sampdoria. Il tecnico interessa anche alla Fiorentina, ma non si escludono colpi di scena.”

