Percorso in salita per Maurizio Sarri, Lazio bloccata sul pari contro il Meppen

Primi problemi in casa Lazio alla corte di Maurizio Sarri.

La Lazio di Sarri per la seconda volta non va oltre il pari per 1-1 contro una squadra di Serie C tedesca, il Meppen. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Sarri parrebbe essere in pressione su Tare al fine di vedere in biancoceleste i rinforzi attesi. Gli arrivi di Basic e Kostic sembrano essere imminenti mentre quelli presenti in rosa, sostiene il quotidiano, sembrerebbero non soddisfare del tutto il tecnico toscano. La Lazio appare lenta e prevedibile.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, nessun incontro in programma per il rinnovo. ADL non è a Castel di Sangro

UFFICIALE – Biglietti in vendita per Napoli-Ascoli, prezzi e modalità di acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raisi,sosterremo ogni azione diplomatica per stop sanzioni