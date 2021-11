Perillo: “Gli addii di Mertens e Ghoulam finanzieranno il rinnovo di Inisgne”

Perillo, nuova ipotesi per il rinnovo di Insigne

In diretta ai microfoni di 1 Football Club è intervenuto il giornalista Antonello Perillo, che tra i tanti argomenti trattati ha espresso il suo pensiero sulla questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Adl sta gestendo con molto equilibrio il proprio club, e grazie a questo abbiamo raggiunto grandi risultati sul campo. Il presidente ha dimostrato di saper tenere i conti a posto e competere per le prime posizioni. Il caso Insigne è spinoso: mi auguro che si possa risolvere quanto prima, perché il ragazzo è troppo importante per questa squadra ed in questo anno potremmo dare la zampata finale per vincere lo Scudetto. Potrebbero esserci delle ripercussioni anche sul cammino degli azzurri, è come se Totti o Del Piero avessero giocato in scadenza negli anni dei loro Scudetti. Credo che Mertens, a fine stagione, potrebbe andare a fare una esperienza all’estero, e se questo dovesse accadere, con la partenza anche di Ghoulam, potrebbero esserci le condizioni economiche per rinnovare il contratto di Lorenzo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, si lavora al rinnovo di Adam Ounas

Bucchioni: “Offerta ha il profumo dell’addio, era già tutto deciso in estate”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: stabili contagi e ricoveri ma un decesso in Sardegna