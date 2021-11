Milik: “A Napoli gli ultimi tempi erano durissimi, in Francia per tornare protagonista”

Le parole dell’ex azzurro Arek Milik

L’ex attaccante del Napoli Arek Milik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Przeglad Sportowy, dove ha parlato dei suoi ultimi mesi in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Sono contento perché in Francia sto tornando a giocare con una certa regolarità. A Napoli, nell’ultimo periodo, le cose non sono andate nel mondo da me auspicato. La fine dell’esperienza al Napoli non è stata piacevole, non auguro a nessun calciatore di ritrovarsi in una situazione tale da non poter partecipare alle partite. Marsiglia era il posto dove potermi ritrovare prima dell’Europeo. Volevo ricominciare a giocare a calcio, tornare ad essere protagonista. E sono felice di essere approdato in un grande club. Questo è un bel posto per giocare, non posso chiedere di più. Ho un grande rapporto con Payet, mi trovo benissimo con lui, ci intendiamo a meraviglia.”

