Petagna-Monza, futuro incerto per l’attaccante

Il futuro dell’ex giocatore del Napoli Andrea Petagna con il Monza non sembrerebbe certo, lo riporta Tuttomerctoweb.

Andrea Petagna potrebbe lasciare il Monza nel caso arrivassero offerte ritenute idonee per il club.

A riportare la notizia ci ha pensato Tuttomercatoweb:

“Il Monza potrebbe privarsi di Andrea Petagna in questa sessione di calciomercato. L’attaccante ex Atalanta nella scorsa stagione ha trovato continuità, giocando 32 partite tra Serie A e Coppa Italia, nelle quali è riuscito a mettere a referto 5 gol e 7 assist, dimostrandosi importante per Palladino. I brianzoli però, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sarebbero disposti ad ascoltare eventuali offerte per il classe ‘95 che è stato riscattato con il raggiungimento della salvezza per un esborso complessivo dell’operazione, bonus inclusi, di circa 14 milioni di euro. La società non ha in mente di fare investimenti particolarmente onerosi come accaduto al primo anno di Serie A, ma comunque potrebbe acquistare altri calciatori funzionali al progetto, come successo per Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, che avevano concluso il proprio contratto con l’Inter e sono arrivati a parametro zero. Probabile che i biancorossi vogliano un profilo che possa garantire più gol durante la stagione, in modo da riconfermarsi dopo una splendida annata all’esordio nella massima categoria, finita all’11° posto.”

