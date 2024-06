Pinamonti lascerà il Sassuolo, Napoli e Torino su di lui

L’attaccante Andrea Pinamonti dovrebbe lasciare a breve il Sassuolo, in Serie A su di lui ci sarebbero Napoli e Torino.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’interesse di Napoli e Torino nei confronti di Andrea Pinamonti.

Di seguito quanto si legge:

“Chi sarà il centravanti del Sassuolo nel prossimo campionato di Serie B è una delle grandi domande che ci si pone in Emilia. L’addio di Andrea Pinamonti è praticamente certo, con Napoli, Torino e non solo alla finestra, la necessità di una prima punta è di primaria importanza per delineare la squadra di Fabio Grosso. Al momento sono molte: da Matteo Brunori che può lasciare il Palermo, passando per Massimo Coda rientrato al Genoa dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese, fino ad arrivare a Gennaro Tutino, riscattato nei giorni scorsi dal Cosenza.. Sulle uscite, invece, Matheus Henrique è oramai da considerarsi un calciatore del Cruzeiro, mentre per Gian Marco Ferrari ci sono Cagliari e Venezia in A e Palermo in cadetteria. Per Kristian Thorstvedt e Martin Erlic, infine, ci sono le attenzioni dell’Atalanta.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Gaetano, la Fiorentina pensa anche a Simeone

Napoli-Hermoso, il giocatore starebbe valutando varie possibilità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi