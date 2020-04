Pinci: ”Lotito? Messaggi da uomo di sistema. Scudetto in gara secca idea suggestiva”

Pinci: credo che Lotito stia combattendo una battaglia storica ed è un capofila della propria posizione, ovvero di chi difende la volontà di tornare a giocare

Matteo Pinci, giornalista La Repubblica, ha parlato a Radio Sportiva dell’intervista realizzata con Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Queste le sue parole:

“Lotito? Il messaggio che ha voluto far passare è che lui è un uomo di sistema e altri no. È una guerra di posizione. Ho trovato interessante e quantomeno suggestiva la sua idea di giocare una gara secca Lazio-Juventus per lo Scudetto.

Credo che Lotito stia combattendo una battaglia storica ed è un capofila della propria posizione, ovvero di chi difende la volontà di tornare a giocare. Come tutti, ed è inevitabile a livello umano, ci sia anche un tornaconto personale e, anche se non lo dice, un pensiero allo scudetto lo sta facendo.

Un altro suo punto di vista è che tornare a giocare ora svantaggerebbe la Lazio, perché senza l’Europa League prima avrebbe preparato una gara a settimana, ora invece giocando ogni tre giorni questo vantaggio verrebbe meno“. Conclude Pinci.

