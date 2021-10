Pioggia di elogi per Luciano Spalletti

“Uno straripante Napoli rimette in sesto il girone di Europa League, il Napoli può essere orgoglioso di quanto sta facendo. Contro una squadra chiusa e bassa non era facile trovare spazi, gli azzurri hanno avuto pazienza mantenendo sempre il pallino del gioco e concedendo nulla agli avversari. Il resto lo ha fatto la sapienza di Luciano Spalletti che si diverte come pochi tecnici in Europa.”