Toronto, Insigne vuole andar via ma ci sono due ostacoli

Secondo Tuttomercatoweb Lorenzo Insigne vorrebbe andar via da Toronto ma ci sarebbero due ostacoli da superare.

L’ex Capitano del Napoli Lorenzo Insigne vorrebbe lasciare il Toronto FC, tuttavia ci sarebbero due problemi che frenerebbero la sua intenzione.

Di seguito il punto della situazione riportato da Tuttomercatoweb:

“Lorenzo Insigne vorrebbe andare via da Toronto. È un condizionale da considerare perché l’ex Napoli guadagna moltissimo – circa 7,5 milioni di euro – e ha il problema della residenza, come Bernardeschi: deve rimanere per due anni negli Stati Uniti altrimenti dovrebbe pagare molto al fisco statunitense. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile passaggio alla Lazio del suo ex mentore Sarri.”

