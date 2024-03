la Repubblica – Pioli, ADL lo ha contattato circa un mese fa: il retroscena

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un retroscena di mercato, riguardante Stefano Pioli e Aurelio De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni, la società avrebbe contattato, circa un mese fa, l’entourage dell’allenatore del Milan:

“È una soluzione d’esperienza, invece, Stefano Pioli. Pioli, però, ha dato priorità al Milan: un contatto col suo entourage c’è stato un mesetto fa ma prenderà in considerazione altre strade soltanto se avesse la certezza di non poter proseguire in rossonero”.

