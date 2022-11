Pioli: “Napoli? Campionato anomalo, mancano ancora 23 partite”

Stefano Pioli torna a parlare del Napoli

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ritirato il premio Sport e Civiltà consegnatogli presso il Teatro Regio di Parma. Nel corso del suo intervento sul palco ha parlato anche della stagione del Napoli.

Queste le sue parole riportate da milannews.it:

“[…] Tralasciando il campionato eccezionale del Napoli[…] È un campionato anomalo, particolare e difficile: stiamo facendo dei bilanci che non sono corretti, perché ci sono ancora 23 partite e c’è spazio per tutte le squadre. È anomalo anche il cammino del Napoli, sta facendo dei risultati incredibili. Vedere come usciranno i giocatori dal Mondiale e i relativi staff…”.

