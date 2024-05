Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, ha brevemente parlato del proprio futuro nel corso di una conferenza stampa.

In occasione della sfida di campionato contro il Genoa il tecnico del Milan Stefano Pioli ha tenuto la consueta conferenza stampa in cui ha parlato brevemente del proprio futuro.

L’allenatore rossonero è stato più volte accostato al Napoli, essendo considerato tra quelli che più piacerebbero ad Aurelio De Laurentiis. Tuttavia Stefano Pioli ha chiaramente espresso di non voler parlare di ciò che poi accadrà, almeno fino alla fine del suo contratto con il Milan.

“Ad oggi mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che di esse, ma ciò non vale con noi. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato. Non ho nessun pensiero, solo le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare. Il rapporto con i Dirigenti è sempre stato buono e lo sarà anche a fine campionato, anche quando parleremo del nostro futuro. Per ora il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ne ho neanche voglia. La realtà è che ho un altro anno di contratto con il Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan.”