Pirlo a Sky: “Partita decisa dagli episodi, a noi non avrebbero mai dato quel rigore!”

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Napoli-Juventus.

Pirlo sostiene che il match sia stato deciso dagli episodi:

“Non abbiamo mai ricvuto un tirpo in porta abbiam perso per un episosio dubbio, abbiamo tirato tanto ma siamo conteti della prestazione.”

Nel primo tempo è stata una Juventus meno intraprendente?

“No, abbiamo fatto girare poco velocemente la palla e lori si posizionavano in modo da fermare l’azione ma non abbiamo concesso nulla. Nel secondo tempo abbiamo attaccato di più, è mancato solo il gol.”

Perchè considera dubbio quell’episodio?

“Altrimenti non ci potrebbero essere contatti in area, vorrei vedere se fosse successo a noi un episodio del genere.

In che senso?

“Ci sarebbero stati molto più casini e polemiche ma non so se ci sarebbe stato dati questo tipo di rigore. Però andiamo avanti e concentrati sulla Champions”

Dice quindi che c’è un trattamento diverso nei confronti della Juventus?

“No no, dico che ci sono episodi che hanno condizionato. C’è sia il rigore che la doppia ammonizione su Di Lorenzo ma li accettiamo”

Mario Scala

