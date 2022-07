Pistocchi: “Dybala sarebbe il colpo perfetto anche per la campagna abbonamenti”

L’arrivo della Joya infiammerebbe la piazza azzurra

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato A Radio Marte le voci riguardo un possibile arrivo di Paulo Dybala al Napoli

Queste le sue parole:

“Dybala per me sarebbe stato il 10 perfetto per il Napoli, il numero di maglie attraversano delle generazioni ed è vero che Diego è Diego ma non trovo giusto ritirare il numero di maglia. Dybala sarebbe un colpo di marketing straordinario, sia per vendita di maglie che per gli abbonamenti, ma dare quei soldi all’argentino significa creare dei malumori che secondo me sono ingiustificati visto che quando uno è più bravo è giusto guadagni di più”.

