Pistocchi: “Il Napoli ha dominato mentre il Sassuolo ha rinunciato alla sua idea di calcio”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di “Marte Sport Live” per esaminare la gara tra Napoli e Sassuolo

“In questo Paese è molto facile fare i commentatori di calcio e i giornalisti se si analizza soltanto il risultato. Quello lo sa fare benissimo anche il mio barbiere, potrebbero chiamare lui. Il Napoli ha fatto 22 tiri in porta, la partita l’ha dominata. Sono episodi sfavorevoli quelli che hanno portato alla sconfitta, non sintomi di una crisi. Gli azzurri hanno sbagliato tantissimo nel primo tempo, nonostante avessero giocato contro il Sassuolo che aveva rinunciato alla sua idea tattica. Il Napoli spaventa gli avversari, li costringe e cambiare. Si tratta di un un episodio, non un campanello d’allarme”.

