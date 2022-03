Pistocchi: “Se il Napoli vince contro l’Atalanta conquista il campionato”

Lotta scudetto, parla Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi, giornalista, su Teleclubitalia, ha parlato del Napoli. Ecco le sue parole:

“Bergamo è il crocevia per il sogno scudetto, secondo me se gli azzurri vincono contro l’Atalanta conquistano il campionato, al contrario diventerebbe davvero dura. Sul ballottaggio Ospina-Meret dico che sono due portieri bravi, il colombiano quest’anno è stato determinante, è un portiere moderno che riesce sempre a far ripartire l’azione. Lotta scudetto? L’avversario più da temere per il Napoli mi sembra che possa essere il Milan che però ha un calendario più difficile, mentre invece l’Inter se vince a Torino con la Juventus riapre a tutti gli effetti il suo campionato”.