Milan: le ultime sulle condizioni di Mike Maignan

Il portiere non si era allenato con la nazionale francese a causa di un problema al tendine d’Achille

RMC Sport riferisce le ultime notizie sulle condizioni di Mike Maignan. Nelle scorse ore era c’è stata un po’ di apprensione in casa Milan, con il portiere che non aveva preso parte all’allenamento con la Francia a causa di un problema al tendine d’Achille. Le preoccupazioni però sono state superate oggi, visto che il numero 1 rossonero è rientrato in gruppo e si è regolarmente allenato con la delegazione francese.

