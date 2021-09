Miralem Pjanic è stato intervistato da Tuttosport.

Pjanic ha usato parole che accendono la sfida:

“Sorpreso dal fatto che Allegri ha escluso i sudamericani? No, perché conosco bene Max. Allegri fa sentire tutti i giocatori importanti e una possibilità non la nega a nessuno. Lui mentalmente parte in vantaggio, non cerca scuse o alibi, e così la squadra si sente più forte. La Juventus sembra svantaggiata, ma è sempre un Napoli-Juve da 50 e 50″.