Cronache di Napoli – Politano: “A Napoli mi sento a casa, voglio tatuarmi lo scudetto!”

Matteo Politano, intervistato dal quotidiano, ha dichiarato amore per il Napoli, esordendo anche con una frase che resterà impressa nella mente per i prossimi mesi: “Nessuno puntava sul Napoli a inizio anno, ora siamo primi in classifica. Voglio tatuarmi lo scudetto, siamo un gruppo forte e in questa città mi sento a casa. Kvara? Un fenomeno”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO: Sarà Napoli-Udinese prima della sosta

UFFICIALE – Simeone non convocato per i Mondiali Qatar 2022

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tre ragazzi armati di coltello a Napoli, ‘dobbiamo difenderci’