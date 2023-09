Corriere dello Sport – Politano out col Genoa, Garcia studia tre valide alternative.

L’edizione odierna del quotidiano ha posto l’attenzione, non solo sull’infortunio di Matteo Politano, ma anche sulle possibili soluzioni che potrebbe attuare Garcia nel prossimo match di campionato.

“Fronte macedone: Elif Elmas, certo. Un’idea plausibile, però non l’unica. Anzi: una delle tre a disposizione insieme con Jesper Lindstrom, il primo nazionale rientrato a Castel Volturno (già lunedì), e poi Jack Raspadori, il globetrotter dei ruoli, ieri titolare al centro dell’attacco dell’Italia di Spalletti dopo aver giocato sempre a sinistra nel tridente di Garcia. Stuzzica – eccome – la candidatura di Lindstrom, l’ultimo acquisto, il pezzo forte del mercato del Napoli, il botto finale che ha esordito con la Lazio nel momento peggiore di questo inizio stagione. Il modo in cui è stato accolto dal Maradona, però, ha spiegato quanto il popolo azzurro si aspetti da lui: boato. E il modo e il momento in cui Garcia l’ha spedito in campo, con due allenamenti e la bussola ancora da tarare nel caos del secondo tempo, conferma aspettative e fiducia”.

