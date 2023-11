Politano sogna un futuro a Napoli, le ultime sul rinnovo

Matteo Politano sta diventando sempre più indispensabile per il Napoli di Rudi Garcia, per questo motivo il rinnovo del suo contratto con il club azzurro sarebbe cosa più che concreta.

Di seguito le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Aggrappati a Politano. Suona strano, forse. Ma con Osimhen out e Kvaratskhelia ormai raddoppiato sistematicamente in ogni zona, nel Napoli di Garcia è Matteo Politano l’uomo della scintilla e dei gol pesanti. De Laurentiis è felice del rendimento di Politano e i rapporti con il suo agente sono ottimi, visti i recenti rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Ora Matteo sogna un nuovo accordo (l’attuale scade nel 2025) proprio come il capitano: la sosta può agevolare l’inizio dei lavori, ma la base è già solida. Politano vuole il Napoli, aspetta solo una chiamata.”

Fonte foto: Flickr.com