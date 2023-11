Allenamento Napoli, Osimhen tra terapie e palestra: il report

La SSC Napoli ha riportato quanto effettuato in campo durante l’allenamento mattutino, soffermandosi anche su Victor Osimhen.

Il Napoli continua le sedute di allenamento in vista della sfida contro l’Empoli, intanto Victor Osimhen non si ferma cn il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio.

La Società azzurra ha fatto sapere quanto avvenuto presso il Konami Training Center di Castel Volturno: l’attaccante nigeriano si è infatti dedicato sia alle terapie sia al lavoro in palestra.

Di seguito il report:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla ed esercitazioni di finalizzazione. Chiusura sul campo 2 con lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.”