Corriere dello Sport – Politano verso il recupero, oggi si valuterà se schierarlo col Torino

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Matteo Politano. L’azzurro sta smaltendo l’affaticamento che mercoledì lo ha costretto a saltare l’allenamento con il gruppo. Nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato, parte in campo e parte con il gruppo. Per la trasferta contro il Torino mancano due giorni, e quella di oggi sarà una giornata indicativa per capire se potrà essere a disposizione di Mazzarri.

