Polonia, infortunio Zielisnki: si attendono maggiori dettagli

Nella giornata di ieri Piotr Zielinski avrebbe subito un infortunio durante un allenamento con la Nazionale polacca.

Il centrocampista Piotr Zielinski sarebbe stato di recente il protagonista di un infortunio. Durante un allenamento con la Nazionale polacca il centrocampista sarebbe stato costretto a lasciare il campo in anticipo.

Ecco le ultime riportate dal quotidiano Il Mattino:

“Sono ore di attesa per Piotr Zielinski, la nazionale polacca e anche il Napoli. Il centrocampista azzurro, infatti, avrebbe lasciato anzitempo ieri l’ultima sessione di allenamento della Polonia, allenamento di rifinitura prima della sfida di questa sera contro le Isole Faroe per le qualificazioni ai prossimi Europei in programma nel 2024. Un problema fisico, secondo quanto riportato dalle emittenti polacche che stanno seguendo i lavori della nazionale allenata da Fernando Santos. Un guaio che andrà valutato: Zielinski per ora non sembra a disposizione in vista del match di questa sera in programma, sarà rivalutato dallo staff medico polacco nelle prossime ore per capire se sarà possibile riportarlo in campo contro l’Albania il 10 settembre o farà ritorno a Castel Volturno da Rudi Garcia.”

