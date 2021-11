Kostas Manolas nel mirino dell’Olympiakos, la sua ex società non molla il colpo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kostas Manolas sarebbe ancora oggetto dei desideri dell’Olympiakos. Il Napoli è già in movimento per il mercato di gennaio e qualcuno potrebbe ancora partire: “Manolas è sempre un soggetto dei desideri dell’Olympiakos e si sa come vanno certi amori, che fanno certi giri lunghi”.