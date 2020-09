Prandelli: “Sarà un bel campionato, Napoli ? Tutto dipenderà da Koulibaly”

L’ex CT si aspetta un bel campionato. Per il Napoli le possibilità di titolo dipenderanno dalla permanenza del difensore

A Radio Goal è intervenuto Cesare Prandelli, ex CT della nazionale italiana. Le sue dichiarazioni sono sul campionato che inizierà domani e sulle possibilità azzurre:

“Ho la sensazione che sarà un bel campionato. Juve e Inter partono alla pari, il Milan sarà una squadra interessante e la Lazio credo confermerà quanto di buono fatto nelle ultime stagioni. Spero inoltre in un calcio più equilibrato in modo che i tifosi possano sognare. Napoli ? Tutto dipenderà da Koulibaly. Se rimane credo che la squadra di Gattuso possa giocarsi le sue possibilità di titolo avvicinandosi alle prime due dello scorso torneo. E’ un giocatore forte e per me come lui c’è ne sono pochi in Europa e al mondo”.

Parole anche per l’allenatore azzurro e sul suo collega Andrea Pirlo: “Gattuso è bravo a valorizzare i giocatori, Pirlo ? Dare ora dei giudizi è prematuro, bisognerà aspettare almeno un paio di mesi. Sfida comunque affascinante”.

