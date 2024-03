Radio anch’io Sport – Pres. Aic: “Non voglio banalizzare, ma non strumentalizziamo episodi: Acerbi ha chiesto scusa”

Il Presidente Aic, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni della radio, per commentare l’episodio tra Juan Jesus e Acerbi, avvenuto durante Inter-Napoli: “La lotta al razzismo deve essere condotta senza se e senza ma, e quindi quanto è accaduto ieri sera è certamente da condannare. Dobbiamo cercare però di non strumentalizzare certi episodi: Acerbi tra l’altro è un ragazzo sereno che si è subito scusato, uno dei calciatori che più si spende per gli altri, e ricordiamoci che i calciatori sono coloro che, nel nostro mondo, più subiscono insulti e minacce. Non voglio banalizzare l’accaduto, ma le parole di Juan Jesus nel dopo gara credo siano significative”.

