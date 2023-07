Tuttomercatoweb – Prima offerta del Napoli per Lo Celso: ADL mette 15mln sul piatto.

Il Napoli insiste per Giovani Lo Celso. Il centrocampista del Tottenham piace a Rudi Garcia e in questo momento, la società azzurra, sta trattando con gli Spurs per cercare di chiudere positivamente. Tuttavia gli inglesi chiedono 25 milioni di euro, mentre De Laurentiis ne ha offerti 15. Dunque, ne ballano ancora 10 per concludere.

