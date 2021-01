PRIMAVERA 2 – Gol a grappoli nella gara tra Napoli e Crotone

NAPOLI – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Al C.S. “Piccolo” di Cercola finisce con una netta vittoria azzurra per 4-0 la gara tra Napoli e Crotone. Il match alla vigilia era valido per la giornata nr. 7 del Camp. Primavera 2 (Girone B).

La gara inizia subito benissimo per gli azzurrini di mister Cascione che dopo solo due minuti passano in vantaggio, lancio dalle retrovie, spizzata di Ambrosino per D’Agostino che entra in area e non perdona per l’1-0 partenopeo.

Il Crotone reagisce subito dopo lo svantaggio, da un calcio d’angolo la palla arriva a Billotta che spara a rete ma Idasiak risponde presente.

Gli azzurrini al 20′ raddoppiano, uno scatenato D’Agostino entra in area dopo uno scambio e calcia a rete, la palla sbatte contro il palo e arriva sui piedi di Iaccarino che spara un siluro che si insacca in rete.

Il Crotone si rende pericoloso con Timmoneri che con un gran destro impegna Idasiak che mette in angolo.

Il Napoli continua a spingere e trova il terzo goal, su imbucata di Sami il numero nove azzurro Ambrosino si libera di un avversario ma viene atterrato dal portiere, lo stesso attaccante azzurra dal dischetto non perdona per il 3-0.

I Rossoblù accusano il colpo ed un minuto dopo subiscono il poker, D’Agostino recupera palla e scambia con Ambrosino che lo mette in porta e da pochi passi il 10 azzurro non perdona D’Alterio.

Prima del riposo c’è spazio ancora per una grande occasione azzurra, ancora D’Agostino lanciato a rete cerca di superare il portiere con un lob ma quest’ultimo si salva con un grande intervento.

La seconda frazione parte con ritmi più blandi il Crotone ha due grandi occasioni per siglare il gol della bandiera, prima con Timmonieri che di testa colpisce in pieno la traversa e poi con Billotta che lanciato a rete supera Idasiak ma mette alto.

Il Napoli risponde con una fantastica azione di Ambrosino che si libera di un avversario e calcia dai 20m ma D’Alterio gli nega la gioia della doppietta.

Gli azzurrini potrebbero ancora fare gol quando, su assist di Romano dalla sinistra, Furina mette alto il pallone.

Finisce cosi una bellissima gara allo stadio “Piccolo” di Cercola.

Articolo a cura di Pietro Pieri

