Primavera Cesena-Napoli 0-2: arriva il commento della Società

Il Napoli Primavera ha da poco battuto il Cesena per 0-2 e la Società azzurra ha pubblicato il report della sfida.

La Primavera del Napoli ha vinto contro il Cesena per 0-2 e la Società partenopea ha commentato la vittoria del club azzurro:

“Il Napoli Primavera ha battuto il Cesena per 2-0 nella 19esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION al centro sportivo Romagna Centro. Azzurrini che partono decisi e passano dopo mezzora. Spavone stoppa dal limite e colpisce con un sinistro micidiale: 1-0. Neppure 5 minuti e Spavone fa doppietta con una deviazione in area su azione da calcio piazzato: 2-0. Nella ripresa il Napoli gestisce e conquista 3 punti molto importanti per risalire dalla zona calda.

Napoli: Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin, Boni (68′ Marchisano), Gioielli, Alastuey, Acampa (76′ Bonavita), Spavone (76′ Spavone), Sahli (76′ Pesce), Rossi. All. Frustalupi

La classifica: Roma 35, Frosinone 33, Lecce 33, Torino 33, Fiorentina 32, Juventus 31, Sassuolo 30, Bologna 28, Cagliari 27, Empoli 26, Sampdoria 24, Inter 22, Verona 21, Napoli 20, Atalanta 19, Milan 17, Udinese 12, Cesena 5.”

Fonte foto: Instagram, @mr.frusta

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Venerato: “Futuro Osimhen? Può andare via per 150mln. Kvara non in discussione”

Dionisi a Dazn: “Napoli squadra stimolante da affrontare, ci si augura non sia al top”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici