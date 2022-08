Primo allenamento per Ndombele con il Napoli: il report

Tanguy Ndombele ha effettuato il primo allenamento con il Napoli, che come sempre pubblica il report della seduta.

Tanguy Ndombele si è allenato per la prima volta con il Napoli alla vigilia della sfida contro il Monza. Il report dell’allenamento odierno viene pubblicato dalla SSC Napoli che descrive la seduta nel dettaglio. Come si evince dal comunicato pubblicato come ogni giorno sul canali social della Società due azzurri hanno lavorato individualmente, ovvero Ambrosino e Zedakda.

Di seguito il comunicato ufficiale circa l’allenamento mattutino del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Zedadka e Ambrosino hanno fatto personalizzato in campo. Demme terapie. Primo allenamento in gruppo per Ndombele.”

