Napoli-Monza, il numero di spettatori sale a circa 40mila

Per la sfida di domani tra Napoli e Monza sono previsti circa 40mila spettatori allo Stadio Diego Armando Maradona.

Domani il Napoli sfiderà il Monza in casa propria e per la suddetta sfida il numero di spettatori si dovrebbe avvicinare ai 40mila. Ci ha pensato il Corriere dello Sport ad evidenziare l’aumento della vendita dei biglietti, ma anche degli abbonamenti. La sfida è prevista per le ore 18:30 e sarà la prima gara casalinga del Napoli per quanto riguarda la stagione calcistica 2022/2023.

“Non era stata calorosa la risposta del pubblico nei primi giorni di prevendita . Aveva seguito il flusso degli abbonamenti con dati non troppo entusiasmanti all’inizio e ora decisamente più interessanti. È successo tutto tra martedì e mercoledì dopo la vittoria contro il Verona e con i rumors poi diventati conferme per Ndombele e Raspadori. In città è esploso l’entusiasmo e in poco tempo sono andati a ruba gli anelli superiori di Curve e Distinti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: capitan Di Lorenzo suona la carica in vista del Monza

Ndombele e Raspadori vestono azzurro, oggi l’annuncio ufficiale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il caso del video di minacce e insulti tra esponenti del Pd