UFFICIALE – Primo contratto da professionista per Gioielli, Primavera SSCN

Primo contratto da professionista per Francesco Gioielli, Primavera SSC Napoli

Notizie calcio – Primo contratto da professionista per Francesco Gioielli, classe 2004 centrocampista e capitano nella Primavera della SSC Napoli.

Lo annuncia la Football Time Agency, che detiene la procura di Gioielli:

“Siamo felici di rappresentarti in questo primo importante passo per la tua carriera. Complimenti Francesco! É solo l’inizio! Ringraziamo per il prezioso lavoro di scouting del nostro Alfredo Logozzo!”.

