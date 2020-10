Prof. Portella, tamponi Napoli: “4-5 test senza risultato, la probabilità di altri positivi è alta”

Il Prof. Portella, parla dei tamponi del Napoli

Il Prof. Portella, di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcunedichiarazioni:

Prof. Portella:

“Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. E’ capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci siano altri inconvenienti tecnici”.

Probabili altri positivi “Nei vari focolai c’è un primo positivo e poi gli altri. Nel calcio accade la stessa cosa. Abbiamo un gruppo ristretto in cui una positività è improbabile che resti isolata. L’abbiamo visto col Genoa e credo che accadrà anche in altri casi. Facciamo gli scongiuri per il Napoli. Il fattore preoccupazione non è il solo Zielinski, che sarà isolato. Il fattore preoccupazione riguardava il fatto che sono stati tutti a contatto con una serie di infetti. Ma questi sono i protocolli, quindi gli allenamenti sono andati avanti. La probabilità che ci saranno altri infetti nel gruppo-squadra è abbastanza elevata.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Bakayoko-Napoli, entro domani la risposta del Chelsea: la formula dell’affare

SSC Napoli, positivi al Covid-19: Piotr Zielinski e il collaboratore Costi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Azzolina, concorsi sicuri, chi dice no strumentalizza