Smalling e la Roma si allontanano, lo United spara alto

Smalling alla Roma sembrava fatto ma l’affare si è complicato.

Smalling è l’obiettivo principale della Roma. I giallorossi avevano in mano l’accordo con lo United per il ritorno ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata.

Sembrava la giornata decisiva per Smalling alla Roma, ma la trattativa per portare il difensore inglese nuovamente in giallorosso ha subito una frenata. Infatti secondo quanto riferito da “Calciomercato.it”, l’intesa con il Manchester United, nonostante le aperture di questi giorni, successive ai contatti di Fienga con i ‘Red Devils’ e alla visita dell’intermediario Pajac a Roma, non sarebbe stata ancora trovata. Sarebbero emerse delle difficoltà per trovare la quadratura conclusiva per la definizione dell’affare. Al momento, non è stata trovata ancora una sintesi tra la richiesta dello United di circa 20 milioni di euro e la volontà giallorossa di spingersi al massimo intorno a una cifra di 15 milioni. Mancano ancora tre giorni alla fine del mercato e ulteriori colpi di scena sono comunque ancora possibili. Fonseca attende, sperando di avere nuovamente a disposizione la colonna difensiva su cui ha contato maggiormente nella scorsa stagione.

