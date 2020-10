Prof. Vincenzo Mirone: “Non si possono escludere le Asl, il procollo è da rivedere”

Il prof. Mirone si esprime sul protocollo

Il prof. Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi sul caos generato dopo Juve-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“I tamponi esaminati oggi sono tutti negativi. I tempi sono stati quelli tecnici e sono stati elaborati con un po’ di calma siccome non c’erano partite imminenti e visto la grande mole di lavoro dei test da verificare alla Federico II in questo periodo. Elmas e Zielinski erano compresi nei tamponati risultati negativi oggi? Non saprei, quelli di oggi comprendevano di sicuro tutto il gruppo presente a Castel Volturno. Credo che il Napoli continuerà a fare i tamponi con la Federico II anche dopo l’inserimento dell’Asl. Differenze tra persone comuni e calciatori? Nella società civile la sanità regionale comanda sotto la guida del ministero, mantenendo la propria dipendenza. Se ho un Covid positivo bisogna comunicarlo subito all’Asl e questo soggetto deve rimanere in quarantena in casa per due settimane, fino a quando il tampone non si negativizza. Nel calcio credo che è stato stabilito un protocollo dal CTS, dal Ministro dello Sport e dalla Figc, ma si è portato avanti fin’ora in maniera imperfetta. Infatti questo protocollo va rivisto, non si possono tenere fuori le Asl. O si cambiano le cose o vedremo altre Asl intervenire.”

