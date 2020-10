Carratelli: “Eterna spocchia Juventus, Agnelli ha dimenticato qualcosa”

Carratelli attaca Agnelli

Attraverso un editoriale apparso sulle pagine de Il Roma, il giornalista Mimmo Carratelli ha parlato di quanto successo in occasione di Juventus-Napoli. Ecco quanto riportato:

“Lasciamo che la vicenda Juve-Napoli abbia il suo percorso complesso fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria (Tar). A noi preme sottolineare l’eterna spocchia juventina. Alla richiesta di De Laurentiis, Agnelli avrebbe potuto rispondere con garbo pur sostenendo il proprio punto di vista. È stato, invece, secco e perentorio. Agnelli ha poi rivendicato al suo club lealtà e osservanza delle regole. Peccato che Andrea Agnelli sia lo stesso presidente che, nel marzo scorso, chiese il rinvio della gara Juventus-Inter all’Allianz Stadium, che la Lega, per l’esplosione della pandemia nel Nord Italia, decise di farla giocare a porte chiuse. La Juventus aveva incassato cinque milioni dalla vendita dei biglietti e la partita senza pubblico le avrebbe mandato in aria l’incasso. La partita si giocò con lo stadio vuoto, la Juventus vinse 2-0. Tutta questa osservanza delle regole da parte del club di Andrea Agnelli non sembra una prerogativa costante. Per di più, in quella occasione, Agnelli sostenne che “in questo momento bisogna dare priorità alla salute pubblica”. Deve essere cambiato qualcosa fra la “salute pubblica” di allora e la situazione sanitaria attuale. “

