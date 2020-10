Incredibile Sconcerti: “Non ci sarà nessun 3-0, ma pure voi avete giocato contro una squadra malata!”

Sconcerti a Radio Kiss Kiss Napoli: “Bisognerebbe rigiocare la partita contro il Genoa perchè il Napoli ha giocato contro una squadra già malata”

Mario Sconcerti, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Radio Goal. Il giornalista ha parlato, tra le altre, anche del caso Juve-Napoli:

“Se noi pensiamo il calcio come la vita di tutti i giorni, se c’è un contagiato e tutti vanno in isolamento, non è un problema però non si gioca più. In tutto il paese ci è stato detto di convivere con il virus, le scuole sono aperte, si può andare al ristorante, al cinema, se c’è un positivo non chiudi il cinema ma trattiene i positivi. Focolaio Genoa? Allora bisognerebbe rigiocare la partita perchè il Napoli ha giocato contro una squadra già malata, il virus se lo sono presi prima. Non vi preoccupate, non vi danno il 3-0!”.

