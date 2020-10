UNDER 17 Serie C (Girone C) – Altro caso di sconfitta a tavolino.

Altro caso di SCONFITTA A TAVOLINO in Under 17.

Anche in Carpi-Mantova del campionato Under 17 Serie C è finita per sconfitta a tavolino. La gara disputata il 4 ottobre, ha visto la partita finire con il risultato di 2 a 2, trasformatosi però in una sconfitta a tavolino ai danni del Carpi.

Il motivo della decisione è dovuto al fatto che il Carpi durante il secondo tempo ha effettuato una sostituzione di troppo, violando il regolamento.

visto l’art. 12 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 17 del 29/09/2020) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal C.G.S.

