PSG, Galtier: “Navas è un nostro portiere, sarà convocato”

Keylor Navas prenderà parte alla prossima gara di campionato tra PSG e Tolosa

Keylor Navas al Napoli si farà? Intanto Christophe Galtier, allenatore del PSG, rende noto che il portiere prenderà parte alla prossima gara di campionato contro il Tolosa.

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:

“Navas? Parliamo molto spesso insieme! È un portiere del PSG, domani sarà convocato. Fabian? L’abbiamo individuato da molto tempo, ne stiamo parlando. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto affari che sembravano fatti e che alla fine non sono state conclusi. Leandro Paredes non farà parte del gruppo. Ha raggiunto l’accordo con la Juventus. La sua testa è altrove. Ho deciso di non convocarlo”.

