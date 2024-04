Il Mattino – Psg su Osimhen, proposta contropartita: Asensio nella trattativa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Psg per Victor Osimhen. Il giocatore sarebbe sempre più vicino alla squadra parigina, ammesso che il Chelsea non decida in extremis di rilanciare per lui. Intanto la pista che porta in Francia è sempre più concreta, anzi sembrerebbe che la società avrebbe chiesto ad ADL uno sconto sulla clausola, inserendo una contropartita.

Potrebbero mettere sul piatto contropartite tecniche interessanti per il Napoli. I profili annunciati sono stati quelli di Soler, Asensio, Beraldo o Kang-in Lee. Al momento sono solamente idee, in attesa che De Laurentiis scelga il nuovo allenatore per approfondire l’argomento.

