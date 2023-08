Corriere dello Sport – Psv su Lozano, avanzata la prima offerta: ma ADL chiede 23mln.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Hirving Lozano. Secondo quanto testimoniato, dopo l’affondo per Lindstrom, a lasciare il Napoli potrebbe essere proprio il messicano, che piace al Psv: “Al centro di una situazione complessa, delicata e anche difficile da maneggiare: il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus – più o meno una quindicina di milioni in totale – ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po’ in più.

L’ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l’ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno”.

